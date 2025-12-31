Habertürk
        Yoğun kar yağışı yolu kapattı!

        Yoğun kar yağışı yolu kapattı!

        Niğde'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, kentin Çiftlik ilçesine giden yol kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:48
        Yoğun kar yağışı yolu kapattı!
        Niğde'de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik yolunun bir bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        İHA'nın haberine göre Niğde Valiliği'nce yapılan açıklamada, Niğde-Çiftlik İl Yolu'nun 8. kilometre ile 30. kilometre arasındaki yol kesiminin, olumsuz hava şartları nedeniyle saat 07.45 itibarıyla araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışının durdurulduğu, karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yolun yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

