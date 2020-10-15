Yüksek kalsiyum kaynağı olan yoğurt; sağlığa faydalı olduğu kadar cilde de büyük faydalar sağlamaktadır. Maske olarak uygulandığında cildi derinlemesine nemlendirir, kırışık oluşumunu önler ve cilde parlaklık verir.

Yoğurt Maske Tarifleri