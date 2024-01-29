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        Haberler Gündem YÖK'ten öğrencilere 'banka hesabı' uyarısı

        YÖK'ten öğrencilere 'banka hesabı' uyarısı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilerin banka hesaplarını yasa dışı kullanmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için MASAK ile iş birliği yaptı. MASAK tarafından hazırlanan 'Gelecek Hesaplarınızı Yakmayın' başlıklı uyarı afişleri üniversitelere gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:57
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        YÖK'ten öğrencilere 'banka hesabı' uyarısı
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        Yükseköğretim Kurulu, banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği yaptı.

        Yükseköğretim Kurulu, son dönemde özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği yönünde şikayetler gelmesi üzerine MASAK ile iş birliğine giderek, mağduriyet yaşamamaları için öğrencileri uyardı.

        "GELECEK HESAPLARINIZI YAKMAYIN"

        MASAK tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın, kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı, dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın" uyarısı yapılıyor.

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        Öte yandan Yükseköğretim Kurulu öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı uzmanlarından görüş alarak, video hazırladı.

        Yükseköğretim Kurulu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, öğrencilerin hesaplarının kötü niyetli kişilerce farklı yöntemlerle kullanılabileceğine işaret etti.

        SİBER SALDIRI

        Siber saldırı yoluyla öğrencilerin banka hesaplarına erişilebileceğini, para karşılığında öğrencilerin hesaplarını kısa süreliğine kullanmanın teklif edebileceğini veya dolandırıcıların e-mail, SMS yoluyla link gönderip hesap bilgilerini ele geçirilebileceğini anlatan Doç. Dr. Tezcan, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

        "Özellikle vurguladığımız şey, gelen e-mailin hakikaten beklediğiniz yerden geldiğine eminseniz bile oraya basmak yerine bu bağlantıyı kendi tarayıcınıza da yazabilirsiniz. Öğrencilerin banka hesaplarını hiçbir zaman tanımadığı insanların kullanmasına izin vermemesi gerekiyor ayrıca düzenli olarak da kontrol etmesi gerekiyor. Aslında çift faktörlü uygulamayı açarlarsa başkalarının hesaplarına erişimlerini büyük ölçüde engellemiş olurlar."

        "ÖĞRENCİLER KENDİ KULLANIMLARINDA OLAN HİÇBİR ŞEYİ VERMESİNLER"

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin de bilinçli internet kullanmadıkları için öğrencilerin hedef haline gelebildiğini belirtti. Erden Şahin, öğrencilerin kredi kartı bilgilerini paylaşmaları, 'oltalama' tabir edilen linklere girmeleri nedeniyle veya arkadaş kurbanı oldukları için hesaplarının kullanıldığı kaydetti.

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        Öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Hesaplarını kesinlikle ve kesinlikle kendi kullanımları haricinde yakın dahi olsa arkadaşlarına vermemesi lazım ki dolandırıcılığın veya başka bir suçun para transferine aracılık etmesin. Kendisinden IBAN isteyen, hesap açmasını isteyen birileri varsa mutlaka bunu emniyete, savcılığa bildirsin. Hesabını kullandırmasın. Kim hesabını kullandırırsa ne yazık ki bunun sonucunda adli işlem görür. Biz kolluk olarak şunu söylüyoruz; hesabını verirsen, hesabı verirsin! Hesaplarını kimseye vermesinler, sadece kendi kullanımlarında olsun. Bu akrabası da olsa üçüncü bir şahıs da olsa kendi kullanımlarında olan hiçbir şeyi kimseye vermesinler" dedi.

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