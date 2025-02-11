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        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten üniversitelerdeki kadın akademisyen oranlarına ilişkin açıklama

        YÖK'ten üniversitelerdeki kadın akademisyen oranlarına ilişkin açıklama

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan 184 bin 21 öğretim elemanının yüzde 47'sini kadın akademisyenlerin oluşturduğunu ve bu oranla şu ana kadar ki en yüksek seviyeye ulaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:19
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        YÖK'ten üniversitelerdeki kadın akademisyen oranlarına ilişkin açıklama
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        Üniversitelerde, gerek kadın öğrenci ve öğretim elemanı sayılarındaki artış gerekse akademik araştırmalara konu olan kadın ve cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar, eğitimde fırsat eşitliğine de önemli katkılar sunuyor.

        2024 yılı verilerine göre, üniversitelerde 3 milyon 873 bin 437'si kadın, 3 milyon 457 bin 495'i erkek toplam 7 milyon 330 bin 932 öğrenci öğrenim görüyor.

        Bu kapsamda, yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53'e ulaşırken, üniversitelerde ön lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54'ünü, lisansta yüzde 52'sini, yüksek lisansta yüzde 50'sini, doktorada ise yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor.

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        Öte yandan, YÖK'ün aldığı kararla, 2023'ten itibaren 34 yaş üzeri kadınlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ek kontenjan tanımlanarak, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sağlandı. Farklı nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen 34 yaş üstü kadınlar, bu fırsatla yükseköğrenime başlayarak eğitim hayatlarını sürdürdü.

        KADIN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYISI DA ERKEKLERİN ÖNÜNDE

        Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan 184 bin 21 öğretim elemanından 97 bin 532'si erkek, 86 bin 489'u ise kadınlardan oluşuyor. Üniversitelerde, yüzde 47'ye çıkan kadın akademisyen oranıyla bugüne kadar ki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

        Akademide, kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da erkekleri geride bıraktı. Araştırma görevlilerinin yüzde 55'i, öğretim görevlisi kadrosunun ise yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor.

        Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35'ini, doçentlerin yüzde 43'ünü, doktor öğretim üyelerinin yüzde 48'ini de kadınlar oluşturuyor.

        KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALANINDA 4 BİN 142 YAYIN YAPILDI

        Üniversitelerde pek çok alanda hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmaları, bilimsel veya akademik projelerin yanı sıra fırsat eşitliği, insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında yapılan yayınlar ön plana çıkıyor.

        Yükseköğretimdeki akademik çalışmalar kapsamında, 2024'te fırsat eşitliği konusunda 12 tez, 192 yayın, kadın hakları çerçevesinde 25 tez, 675 yayın, kadına yönelik şiddet alanında ise 148 tez, 4 bin 142 yayın yapıldı.

        Fırsat eşitliği, insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında güncel verilere göre 10 bin 336 tez ve yayın bulunuyor.

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