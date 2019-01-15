Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, rahatsızlığından dolayı 2 ay süren yokluğundan sonra bugün ülkesine dönüyor. Kaynaklara göre, doktorlar uçak seyahatinin Bongo'nun sağlığına bir zarar vermeyeceğini bildirdi. Aylardır etkili bir hükümete sahip olmayan Gabon'un 59 yaşındaki Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de Suudi Arabistan'da rahatsızlanmış, sonrasında tedavi için Fas'a gitmişti. Haftalarca süren sessizliğin üzerine Ali Bongo'nun öldüğü yönündeki spekülasyonlar da eklenince, başkan yardımcısı liderin inme geçirdiğini açıkladı.

Ali Bongo aylar sonra ilk kez yeni yıl arifesinde Fas'ta kaydedilen bir videoda görüldü. Bongo videoda zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Videoda Bongo konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş, bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.

DARBE TEŞEBBÜSÜ

Geçtiğimiz hafta Gabon'da askerler ulusal radyo istasyonunu basarak darbeye teşebbüs etti. Darbeciler yayınladıkları mesajda, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini bildirmişti. Çok geçmeden darbenin lideri ve işbirlikçisi olan 4 asker yakalanarak darbe girişimi engellendi.

Ardından Başbakan Julien Nkoghe Bekale hafta sonunda hükümet ve kabine değişikliklerini açıkladı. Gabon anayasasına göre, bakanların Cumhurbaşkanından önce yemin etmeleri gerekiyor. Ali Bongo'nun ise yemin törenine başkanlık etmesi bekleniyor.

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