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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2 filmi 5 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2018 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı filmin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu…

  • 01
    Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

    Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu araştırmaları hız kazandı. 5 Mayıs Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak olan filmin hikayesini Ufuk Bayram kaleme aldı.  Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ezgi Eyüboğlu’nun başrolünde birleştiği, 2018 yılında yayınlanan Yol Arkadaşım 2 filmi beyaz perdede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İşte, Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi sorusunun cevabı ve oyuncu kadrosu…
  • 02
    Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

    YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU

    Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...
  • 03
    Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

    YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yol Arkadaşım 2 filmin çekimleri İstanbul'da başladı. Şehrin farklı bölgelerinde sahneler çekildikten sonra İstanbul Ayvalık yolu üzerinde film çekimlere devam edildi. Büyük bir bölümü İstanbul Ayvalık yolu üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de bulunuyor.
  • 04
    Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

    YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

    Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve karakter isimleri şu şekilde;

    İbrahim Büyükak (Şeref)

    Oğuzhan Koç (Onur)

    Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

    Dilber Ay (Muzaffer Usta)

    Olgun Toker (Selim)

    Kadir Polatçı (Nevzat)

    Bahar Şahin (Cemre)

    Aycan Koptur (Ayşen)

    Kıvanç Baran Arslan (Veli)

    Tamer Levent (Şükran)

    Ülkü Duru (Gülümser)

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