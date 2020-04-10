Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Başrolünde yine Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı serinin ikinci filmi olan yapımda, "yol arkadaşlıkları" iyice pekişen ikilinin başına gelen komik maceralar anlatılıyor. Yol Arkadaşım 2 filminden detaylar haberimizde...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Bedran Güzel'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Dilber Ay, Olgun Toker, Kadir Polatçı, Bahar Şahin, Aycan Koptur, Kıvanç Baran Arslan, Tamer Levent ve Ülkü Duru yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...