Yol kenarında bulunan yaralı doğana yardım eli 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 125'nci kilometresinde yol kenarında yaralı halde doğanı gören bir sürücü, aracından inerek yardım etmek istedi.

İHA'nın haberine göre doğanı yakalayan vatandaş, daha sonra sıcaktan bitkin düşen kuşa şişe ile su verdi.

O anları cep telefonu ile kaydeden Sefer Sağır ise, arkadaşı ile beraber doğanı araca alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şube Şefliği görevlilerine teslim etti.

Tedavi altına alınan yaralı doğanın iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.