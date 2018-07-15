Citroën, uzun yolculuklardaki yol tutması problemine yaratıcı bir çözüm sunuyor. Yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenen kişilerin kâbusu olan yol tutması problemi Citroën’in SEETROËN adını verdiği gözlükle tarihe karışıyor. Her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez yol tutması problemi yaşadığı biliniyor. Avrupa’da ise 30 milyondan fazla kişinin bu problemi kronik olarak yaşadığı biliniyor.
Denizciler için geliştirilen bir çözümden yola çıkan Citroën, SEETROËN gözlükleriyle otomobil, otobüs veya trenle seyahat edenlerin yol tutması problemini ortadan kaldırıyor. Gözlük Boarding RingTM teknolojisini kullanıyor. Patentli bu teknoloji sayesinde yol tutması problemi yüzde 95 oranında ortadan kalkıyor.
TASARIM FİRMASIYLA ÇALIŞTI
Gözlüğü çevreleyen sıvılar hem ön tarafta hem de yan taraflarda yer alıyor. Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden yaratılıyor ve bulantı probleminin önüne geçiliyor. SEETROËN gözlüklerinin tasarımı için Citroën, Paris’te yer alan kolektif bir tasarım stüdyosu olan 5.5 ile çalıştı. Gözlük, Citroën’in konfor felsefesine uygun olması için yüksek teknolojili yumuşak dokunuşlu beyaz plastik malzemeden üretildi.
SEETROËN tam olarak nasıl çalışıyor?
-Kullanıcılar yol tutma belirtisini hisseder hissetmez gözlükleri takmalı.
-Kullanıma başladıktan 10 - 12 dakika sonra SEETROËN zihnin iç kulak tarafından algılanan hareketle yeniden senkronize olmasını sağlıyor. Bu sayede gözlüğü takanlar bir akıllı telefon veya kitap gibi sabit bir nesneyle ilgilenebiliyorlar.
-Belirtiler ortadan kalktıktan sonra kullanıcılar gözlüklerini çıkarabilirler.
-Camsız olarak tasarlanan SEETROËN tüm aile tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca numaralı gözlük kullananlar için de kullanıma uygun.
-SEETROËN gözlüklerini markanın lifestyle mağazası olan lifestyle.citroen.com adresinden satın almak mümkün.
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