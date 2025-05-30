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        Yol verme kavgası: 5 yaralı

        Malatya'da kağıt toplayıcıları ile bir düğün sahibi grup arasında çıkan "yol verme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:03
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        Yol verme kavgası: 5 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda programı olan aile ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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