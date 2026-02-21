Canlı
        Yol verme kavgasında silah çekti

        Yol verme kavgasında silah çekti

        Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahla iki motosiklet sürücüsünü tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 21:49 Güncelleme: 21.02.2026 - 21:54
        
        Ümraniye'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü belinden silahını çıkartarak motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan tartışmayı başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Olay, saat 17:00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

        İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

