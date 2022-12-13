Yolcu şoförü vurdu! Minibüs kontrolden çıktı

Bölgede esnaf olan Çelebi Duman, dün atölyede çalıştıklarını ve silah sesini duyunca dışarı çıktıklarını belirterek, "Biz baktığımızda yukarıdan bir dolmuş geri geri geliyordu. Gelip boş araziye düştü. Biz de ilk yardımda bulunduk yaralıya. Şükür durumu iyiymiş. Yaralı dolmuş şoförü, vuranları tanımadığını söyledi. Bacakları ve omzunda vurulmuştu büyük ihtimal. Biz ambulansı bekledik, ondan sonra da çıkardık ve ambulans götürdü. Sonra polisler geldi, kamera kayıtlarına baktılar" dedi.

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