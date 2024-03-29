Yolun ortasında cansız halde bulundu!

Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Öldürülerek yol ortasına atılan kadının cesedi kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırılırken, zanlı ya da zanlıları bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Gaziantep-Nizip karayolu 11. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücüler bir şahsın yol ortasında hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fotoğraf: İHA

CESET, KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yolda hareketsiz şekilde yatan şahsın silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüş bir kadın olduğu tespit edildi.

Vurularak yol ortasına atılan kadının cansız bedeni, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimlik tespiti yapılabilmesi ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.