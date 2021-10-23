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Haberler Gündem 3. Sayfa Yolun ortasında durdu, refüje uçtu - Haberler
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Yolun ortasında durdu, refüje uçtu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yolun ortasında durdu, refüje uçtu - Haberler
Yolun ortasında durdu, refüje uçtu
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İHA

OSB yakınlarındaki kazada seyir halinde bulunan bir araç, yolun ortasında durup geri gitmeye başlayınca arkadan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2’si kadın 3 kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde bulunan Süleyman C. idaresindeki 34 LYC plakalı araç; görgü tanıklarına göre Güllüce Mahallesi OSB Kavşağı yakınlarında yolun ortasında aniden durdu. Bu esnada aynı yöne seyir halinde bulunan Sinem G. idaresindeki 16 ADH plakalı otomobil, geriye gitmeye başlayan öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan Süleyman Ç.'nin kullandığı otomobil hurdaya dönüp refüje girdi.

İki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından bölgeye gelen trafik ve jandarma ekipleri sürücülere alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeride indirilen ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayı hafif atlatan yaralılar Süleyman Ç. ve aynı araçta bulunan Sinem G. ve Çiğdem F. 112 Acil Sağlık tarafından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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