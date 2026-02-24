Yolunu kesip darbetmenin cezası 1 yıl 4 ay hapis!

İHA'nın haberine göre; olay, 17 Haziran 2025 tarihinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, proje ödevi için gittiği okuldan evine dönen 16 yaşındaki Z.T.’nin yolu, Fırat K. ve Rıdvan C. isimli iki şahıs tarafından kesildi. Bir kadının fotoğraflarını çektiği iddiasıyla çocuğa saldıran şahıslar, 16 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Bunun üzerine 16 yaşındaki genç, hastaneden darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, hakkında davanın karar duruşması bugün görüldü.

Kanlı kıyafetleri değiştirip "Merdivenden düştüm de" dediler

İddiaya göre saldırganlar, darp ettikleri çocuğun kanlar içindeki halini gizlemek için akıl almaz yöntemlere başvurdu. Z.T’yi önce bir cami tuvaletine götürüp yüzünü yıkatan şahıslar, ardından bir giyim mağazasına götürerek yeni elbiseler satın aldı. Kanlı kıyafetleri poşete koyan saldırganlar, küçük çocuğu "Baban duyarsa kalp krizi geçirir, merdivenden düştüm dersin" diyerek tehdit etti.