Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yolunu kesip darbetmenin cezası 1 yıl 4 ay hapis! | Son dakika haberleri

        Yolunu kesip darbetmenin cezası 1 yıl 4 ay hapis!

        Küçükçekmece'de 2025 yılının Haziran ayında, okul dönüşü "fotoğraf çektin" iddiasıyla durdurulan 16 yaşındaki çocuk, 2 kişi tarafından darbedildikten sonra zorla kıyafetleri değiştirilerek eve gönderildi. Telefonunda hiçbir kayıt bulunmayan ve burnu kırılan çocuğun davasında karar çıktı. Aile, darbedenlerden sadece birisine 1 yıl 4 aylık hapis cezası verilmesine tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 19:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolunu kesip darbetmenin cezası 1 yıl 4 ay hapis!

        İHA'nın haberine göre; olay, 17 Haziran 2025 tarihinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, proje ödevi için gittiği okuldan evine dönen 16 yaşındaki Z.T.’nin yolu, Fırat K. ve Rıdvan C. isimli iki şahıs tarafından kesildi. Bir kadının fotoğraflarını çektiği iddiasıyla çocuğa saldıran şahıslar, 16 yaşındaki genci feci şekilde darbetti. Bunun üzerine 16 yaşındaki genç, hastaneden darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, hakkında davanın karar duruşması bugün görüldü.

        Kanlı kıyafetleri değiştirip "Merdivenden düştüm de" dediler

        İddiaya göre saldırganlar, darp ettikleri çocuğun kanlar içindeki halini gizlemek için akıl almaz yöntemlere başvurdu. Z.T’yi önce bir cami tuvaletine götürüp yüzünü yıkatan şahıslar, ardından bir giyim mağazasına götürerek yeni elbiseler satın aldı. Kanlı kıyafetleri poşete koyan saldırganlar, küçük çocuğu "Baban duyarsa kalp krizi geçirir, merdivenden düştüm dersin" diyerek tehdit etti.

        REKLAM

        Akşam eve gelen ağabeyinin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıkan gerçek, yargıya taşındı. Yapılan incelemelerde 16 yaşındaki gencin telefonunda herhangi bir uygunsuz kayda rastlanmadı. Ayrıca olayda adı geçen kadının ifadesinde, "Benim bu olayla ilgim yok, böyle bir konu gerçekleşmedi" dediği öğrenildi. Mahkemede sanıkların "Yanlışlıkla kafa attım" savunması ise dikkat çekti.

        Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, olaya karışan şahıslardan Rıdvan C. hakkında berat kararı verdi. Sanıklardan Fırat K. hakkında ise 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

        Burnundaki kırık nedeniyle ameliyat olacağı günü bekleyen Z.T. ve ailesi, kararın yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini belirtti.

        Yaşadığı dehşeti anlatan Z.T., "Yolumu kesip bir kadını taciz ettiğimi iddia ettiler. Yapmadığımı söylememe rağmen bileklerimden tutup 4 kez kafa attılar. Ardından telefonumu zorla alıp galerimi incelediler. Hiçbir fotoğraf veya video bulamayınca paniğe kapılıp olayı örtbas etmeye çalıştılar" dedi.

        Öte yandan çocuğun bir iş yerinin ödünde darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın genci çağırdığı ve ardından darp ettikleri görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 24 Şubat 2026 (12 Dev Adam Hazırlıklara Başladı)

        Fenerbahçe fırsatı tepti. Ndidi ayağının tozuyla fark yarattı. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de piste çıkıyor. 12 Dev Adam hazırlıklara başladı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!