Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosYonca Evcimik: Politika ile hiç işim olmaz - Magazin haberleri

Yonca Evcimik'ten Emine Erdoğan'a teşekkür

Şarkıcı Yonca Evcimik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Evcimik, verdiği desteklerden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti

Yonca Evcimik, Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan
HABERTURK.COM

Yonca Evcimik, GİKAMER'in (Girişimci Kadın Merkezi) tanıtım toplantısında Emine Erdoğan ile buluştu. Evcimik, Erdoğan ile fotoğrafını da paylaşarak, "Kadın hakları, çocuklar, hayvan hakları kısaca her konuda ne zaman kapısını çalsam ful destek olan sayın Emine Erdoğan'a sonsuz teşekkürler" mesajını yayınladı.

Şarkıcı, daha sonra kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Yonca Evcimik, "Ben sanatçıyım. Politika ile hiç işim olmaz. Ülkem için faydalı bir şeyler yapabilmek ve bunun için kimden yardım almak gerekiyorsa gocunmam" ifadelerini kullandı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hande Erçel: Günümün 25 saati - Magazin haberleri
FİSKOS"Günümün 25 saati"
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic yan yana - Magazin haberleri
FİSKOSEski eşler bir arada
Hadise 'Benek'i sildi - Magazin haberleri
FİSKOSHadise o fotoğrafı sildi
Deniz Seki evleniyor - Magazin haberleri
FİSKOSEvlilik sinyali
Ece Erken'in fake hesapları ifşa oldu - Magazin haberleri
FİSKOSFake hesapları ifşa oldu
Gamze Erçel kızı Aylin Mavi Yılmaz'ın yüzünü paylaştı - Magazin haberleri
FİSKOSBebeğinin yüzünü gösterdi
Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın 'Thai anıları' - Magazin haberleri
FİSKOS'Thai anıları'
Meryem Uzerli, Gerard Butler ile pozunu paylaştı - Magazin haberleri
FİSKOSMeryem ile Gerard yan yana
Chloe Loughnan ile Kaan Kalyon aşk mı yaşıyor? Yanıt verdi - Magazin haberleri
FİSKOSSessizliğini bozdu
Kenan Doğulu-Beren Saat çifti: Her şey çok güzel, mutluyuz - Magazin haberleri
FİSKOSÜçü bir arada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X