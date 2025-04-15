Yonca Lodi: Evlilik insanı değilim

Yonca Lodi, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

"Her şeyi hissederim bugüne kadar hiç yanıldığım olmadı" diyen Yonca Lodi; "Bazı kadınlar 'evet hayatında biri var ama sesimi çıkarmıyorum bilirsem yüzleşmek zorunda kalırım' diyor. Asla o kadın değilim ben. Bitsin ağabey. Ölüyorum adamın aşkından ama sürünüyorum yerlerde ama yok ben bulmalıyım. 10 kere araştırdım 10’unda da buldum. Adamın doğru durmadığı senaryolarda sonuna kadar gittim ortaya çıkarmak için asla kulağımın üzerine yatmadım" ifadelerini kullandı.

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"TEK BAŞINA ÇOCUK BÜYÜTMEK KOLAY DEĞİL"

1997 - 2009 arasında Alphan Lodi ile evlilik yaşayan şarkıcı, evlilikle ilgili şunları söyledi: Çok genç yaşta evlendim orta yaşlarda boşandım. Meğerse evlilik hiç bana göre değilmiş. Ben evlilik insanı değilmişim. Ben sonsuz özgürlüğüne âşık bir kadınmışım. Kadınlar için kolay bir müessese değil evlilik. Aşkın hunharca katledildiğini gördüm evliliklerde.