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        Haberler Magazin Yonca Lodi: Evlilik insanı değilim - Magazin haberleri

        Yonca Lodi: Evlilik insanı değilim

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu şarkıcı Yonca Lodi oldu. Özel hayatına dair itiraflarda bulunan Lodi; "Evlilik insanı değilim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:52
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        "Evlilik insanı değilim"
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        Yonca Lodi, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

        "Her şeyi hissederim bugüne kadar hiç yanıldığım olmadı" diyen Yonca Lodi; "Bazı kadınlar 'evet hayatında biri var ama sesimi çıkarmıyorum bilirsem yüzleşmek zorunda kalırım' diyor. Asla o kadın değilim ben. Bitsin ağabey. Ölüyorum adamın aşkından ama sürünüyorum yerlerde ama yok ben bulmalıyım. 10 kere araştırdım 10’unda da buldum. Adamın doğru durmadığı senaryolarda sonuna kadar gittim ortaya çıkarmak için asla kulağımın üzerine yatmadım" ifadelerini kullandı.

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        "TEK BAŞINA ÇOCUK BÜYÜTMEK KOLAY DEĞİL"

        1997 - 2009 arasında Alphan Lodi ile evlilik yaşayan şarkıcı, evlilikle ilgili şunları söyledi: Çok genç yaşta evlendim orta yaşlarda boşandım. Meğerse evlilik hiç bana göre değilmiş. Ben evlilik insanı değilmişim. Ben sonsuz özgürlüğüne âşık bir kadınmışım. Kadınlar için kolay bir müessese değil evlilik. Aşkın hunharca katledildiğini gördüm evliliklerde.

        Egehan Lodi - Yonca Lodi

        Annelik hakkında da konuşan Yonca Lodi; "Oğlum ilk doğduğunda 'Ben ne yaptım! Hayatıma bundan sonra nasıl devam edeceğim?' dedim. Tek başına çocuk büyütmek kolay değil" açıklamasında bulundu.

        "ÜNLÜ OLMA HASTALIĞI BENDEN UZAK OLSUN" Yonca Lodi ayrıca; "Magazinse yokum, dedikoduysa yokum, birileriyle kavga ederken görmek istiyorsan yokum, evimin içini görmek istiyorsan yokum, sevgilimle el ele görmek istiyorsan yokum. Ünlü olma hastalığı benden uzak olsun" diye konuştu. Şarkıcı, sözlerini şöyle noktaladı: Ben hiçbir şeyi unutmuyorum lanet gibi. İlkokul numaramdan ilkokul arkadaşımın telefon numarasına kadar her şey hafızamda kayıtlı. Yapılan haksızlıklar kötülükler ihanetler her şey.

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        #yonca lodi
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