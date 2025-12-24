Yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu. Çiftin, bağımlılıkla mücadele eden ve şizofreni tedavisi gören 32 yaşındaki oğlu Nick, cinayetle suçlandı. Hollywood dünyasında şok etkisi yaratan cinayetin ardından, Reiner çiftinin ölümüne dair ayrıntılar netleşti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, çiftin, bıçakla aldığı çok sayıda kesici alet yarası nedeniyle olaydan sadece birkaç dakika sonra öldüğünü bildirdi.

Brentwood'daki evlerinde kızları Romy Reiner tarafından bulunan Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın, 15.45'te ölü olarak bulundukları, ikilinin, yaralanmalarının başlangıcı ile ölümleri arasındaki sürenin de 'dakika' olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Sanat dünyasını yasa boğan ölümlerinin ardından, Reiner çiftinin, yakılarak son yolculuklarına uğurlandığı öğrenildi.

Reiner çifti ve çocukları

Üç çocuklu çiftin çocukları Jake ve Romy Reiner adına yapılan açıklamada, düzenlenecek anma töreni için bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Romy ve Jake Reiner kardeşler, anne ve babalarının ölümünün ardından yaptıkları ilk açıklamada, ebeveynlerini kendilerinin 'en yakın arkadaşları' olarak nitelendirmişti. Kardeşler, "Kelimeler hayal edilemez acımızı tarif etmeye yetmez" demişti.