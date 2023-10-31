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        Haberler Yaşam Yöresel Türkmen kıyafetleriyle düğünlere renk katıyorlar

        Yöresel Türkmen kıyafetleriyle düğünlere renk katıyorlar

        Ardahan'ın Damal ilçesinde Türkmen kadınlar ve kızlar yöresel kıyafetleriyle düğünlere katılarak geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:32
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        Yöresel Türkmen kıyafetleriyle düğünlere renk katıyorlar
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        Türkmenlerin yaşadığı Damal ilçesinde kadınların giymiş olduğu yerel kıyafetler, zengin Türk motifleri ve renklerinden meydana geliyor.

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        Bu giyim kültürünün yok olmasına gönlü el vermeyen ve ilerleyen yaşına rağmen geleneksel kıyafetlerin yok olmaması için folklorik bebek üretimine devam eden Fidan Atmaca, bu kıyafetlerden isteyenlere de yapıyor.

        Geleneksel Türkmen giysisiyle düğünlere de katılan Fidan Atmaca, bu kıyafetleri geleceğe aktarmak için mücadele veriyor.

        Yok olma aşamasına gelen bu yöresel kıyafetleri yaşatmak için ilerleyen yaşına rağmen büyük uğraş verdiğini dile getiren Atmaca, "Bu kıyafetler bizim geçmişten günümüze giymiş olduğumuz giyimlerimiz. Eskiden annelerimiz, ebelerimiz ve gençlerimiz giyiyordu. Özellikle düğünlerde, nişanlarda ve özel günlerimizde bu yöresel kıyafetler giyilirdi.

        Bu kıyafetler 3 çeşitti; nişanlı kız elbisesi, gelin kıyafeti ve bayan kıyafeti olmak üzere 3 çeşitten oluşuyor. Gelinler bu yöresel kıyafetleri gelinlik yerine giyerlerdi. Düğün olduğu zaman hep bu yöresel elbiseleri giyerek oyun oynardık, allı yeşilli. Yani Türkmen giyimleri gerçekten çok güzeldi. Şimdi kızlarımız modern elbiseler giymeye başladı. Bu kıyafetleri artık giymiyorlar. Ama ben bunu yaşatmaya devam edeceğim.

        Bu kıyafeti heveslenerek giymek isteyen kızlarımıza bu kıyafetten yapıyorum. Ve bazen bu kıyafetlerle düğünlere katılıyoruz. Düğüne katılan davetliler bu yöresel kıyafetlerle katıldığımızı görünce büyük ilgi gösteriyor" dedi.

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        #Türkmen kıyafetleri
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