Uykusuzluk, kötü hava koşulları, aşırı stres ve daha birçok etken yüze yansır. Bu durumda cildi canlandırmak ve yeniden hayat vermek için maske ile takviye edilmelidir. Bu sayede biraz olsun yorgunluğun izleri silinecektir.

Naneli Maske

Kaynamış suyun içerisine bir kaşık nane eklenir ve demlendirilir. Sonrasında kullandığınız nemlendirici kremden bir kaşık eklenerek süzülen nane suyuyla karıştırılarak yüze uygulanır. 10 dakika sonra yıkanır. Haftalık iki kez uygulamanız halinde rahatlamış bir cildiniz olacaktır.

Taze Fasulyeli Maske

Taze fasulyeyi suda haşlayın ve iyice ezin içerisine bal, bir tatlı kaşığı limon ve badem yağı ekleyip iyice kıvama getirip yüzünüze uygulayın. 30 dakika beklemeden sonra yıkayın. Yorgun cildiniz rahatlayacaktır.

Renk Veren Maske

Yumurta sarısının içine iki tatlı kaşığı susam yağını karıştırarak cildinize uygulayın. 20 dakika sonra gül suyu ile silin ve sonrasında yıkayın. Haftalık 2 kez uygulayın. Solgun cildinize renk gelecektir.

Yorgunluk Giderici Maske

Üç yemek kaşığı bebe yağı, bir adet limon suyu ve bir şişe maden suyunu karıştırılarak sprey olarak kullanabileceğiniz bir şişeye koyun ve iki gün aralıkla cildiniz sıkarak uygulayın.

Salatalıklı Maske

Bir yemek kaşığı yoğurdun içine rendelenmiş salatalık eklenerek karıştırılır ve yüze uygulanır. Haftalık bir kez uygulayabilirsiniz. Cildin canlanmasını ve yorgunluğun kaybolasını sağlar.