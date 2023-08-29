Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş İzmit'te Benek isimli bir köpeğin yorgun mermi sonucu öldüğü iddia edilmişti. Ancak yapılan çalışma sonucu hayvanın ölümüne neden olan başındaki yaranın sebebinin, kargalar tarafından yere atılan sivri taşlar olduğu belirlendi

İzmit'te, site sakinlerinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeğinin yorgun mermi sonucu öldüğü şüphesiyle çalışma yapan polis, hayvanın ölümüne neden olan başındaki yaranın nedeninin, kargalar tarafından yere atılan sivri taşlar olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre olay, 26 Ağustos tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1´inci etapta meydana geldi. Site sakinlerinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeği, site içerisinde başından yaralanmış halde, ölü bulundu. Benek'in ilk olarak yorgun mermi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Ölen köpek, mahalleli tarafından çöp konteynerine atıldı.

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Polis, köpeğin yorgun mermi nedeniyle öldüğü iddiaları üzerine, çalışma başlattı. Ekipler, çöpe atılan köpeği bulamadı. Bu sebeple Benek´e nekropsi yapılamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin ağacın altında durduğu sırada aniden yere yığıldığını tespit etti. Polis ekipleri, soruşturmayı bu çerçevede sürdürdü.

Polis, sitede 54 dairede yaşayan vatandaşların ifadesine başvuruldu. Ayrıca güvenlik kameralarından parkta yürüyüş yapan ve olay günü bölgeden araçlarıyla geçen kişiler tespit edilip, ifadelerine başvuruldu. Vatandaşlara silah sesi duyup duymadıkları soruldu. Ancak, vatandaşlar o gün silah sesi duymadıklarını söyledi. Benek'in fotoğraflarını da inceleyen ekipler, yaptıkları değerlendirmede köpeğin başındaki yaranın mermi yarası olmadığını tespit etti. REKLAM

BÖLGEDEN YORGUN MERMİ İHBARLARI GELMİŞ Bölgede yaşayan mahallelinin, son günlerde otomobillerinde oluşan mermi hasarı, benzeri hasarlar sebebiyle 'yorgun mermi' ihbarında bulunduğu da ortaya çıktı. Polis, yaptığı çalışma sonucu, bölgede son günlerde herhangi bir silahın ateşlenmediğini tespit etti. KARGALARIN ATTIĞI TAŞ NEDEN OLDU Yapılan çalışmalarda 13 katlı bir sitenin terasındaki taşlarla, araçlara ve köpeğin öldüğü alana gelen taşların aynı olduğu belirlendi. Sitede yaşayanlar, kargaların binanın üzerinden taş attığını belirtti. Bunun üzerine kargaların attığı taşlar da incelendi. Polis ekiplerinin yaptığı tüm incelemeler ve ifadeler sonunda Benek'in ölümüne kargaların attığı taşların neden olduğu belirlendi. Polis, soruşturmayı sonlandırdı.