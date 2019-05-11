Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyünde yaşayan Yörük kadınları, hazırlanan proje kapsamında 500 yıllık olduğu belirtilen el dokuma halı ve kilim mirasını gün yüzüne çıkarıyor.

AA'nın haberine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Ayvacık Halk Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı Ayvacık İlçe Müdürlüğü, Çanakkale SODAM işbirliğinde gerçekleştirilen "Kültürel Miras Anadolu - Dokuz Kat, Dokuz Renk, Dokuz Zaman Projesi", bu yılın başında hayata geçirildi.

Proje kapsamında 13 kadın, atölyeye dönüştürülen eski köy okulunda günde 8 saatlik eğitim çalışmasına katıldı.

Projenin küratörlüğünü sanat yönetmeni Esma Civcir'in üstlendiği çalışmada Yörük kadınları, geleneksel motifleri tarihi ve mitolojik yorumların da eklenmesiyle halı ve kilimlerin yanı sıra yastık ve çantaları da sanatsal bakış açısıyla işliyor.

İşlenen kilimlerde asırlık yöresel motiflerin yanı sıra "Poliksena Lahdi Rölyef Desenleri Kırmızı Kilim" örneği ise kilimlerin üzerine iğne ile yün iplikle işlenerek gerçekleştirildi.

Yörük kadınların kültürel mirasa yaptıkları katkı, Çanakkale ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak. İşlenen motifler, yurt dışında "Fransa 104 Contemporary Art Center-Paris" sergisi ile Japonya'da "2019 Türkiye Yılı" sergisinde izlenime sunulacak.

Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Saime Aydoğan, yaptığı açıklamada, projenin başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.

Köylü kadınların önemli bir mirası yeniden ayağa kaldırdığını ifade eden Aydoğan, "Bizim dernek olarak ilk projemiz kadınlarımızla birlikte Çanakkale kültürel mirasını korumaktı. Bu projeyi Ayvacık Çamkalabak köyünde, köylü kadınlarımızla birlikte başladık ve projenin sonuna geldik. İnşallah Çanakkale'de ve uluslararası sergilerde tüm Türkiye'de tanıtmak istiyoruz" dedi.

Proje küratörü Esma Civcir, çalışmadaki amaçlarının bölgedeki geleneksel sanata dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin çok özel bir noktasında önemli bir çalışmaya hayat verdiklerini aktaran Civcir, şunları dile getirdi:

"Amacımız, 2018 Troya Yılı'yla ortaya çıkan sinerjiyle, özellikle bölgenin geleneksel sanatlarında özümsenmiş Anadolu desenlerini, Anadolu'nun muhteşem kültürünü güncel sanata taşıyarak dikkati çekebilmek. Proje kapsamında uluslararası tanıtım sergisi programlandı. Çalışmalar şu an tamamlandı. Bu eserler çok büyük, 7,5 metreye 2,5 metre, altı modül, altı da Polyksena Lahdi'ni anlatan eserler var. Bunların hepsi bu bölgeye ait kültür birikimleri üzerinde geleneksel dokuyu bozmadan güncel sanat tanımları şeklinde. İkinci adımda da büyük bir sürprizimiz var."

Esma Civcir, 500 yıllık mirasın yeniden gün yüzüne çıkarılmasıyla Çamkalabak köyünün kültürel miras köyü ilan edilmesi konusunda büyük bir yol kat edileceğini söyledi.

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal da Yörük kadınlarının canla başla çalışarak güzel eserler ortaya koyduğunu belirterek, "Çalışmalar sanatsal anlamda da büyük bir örnek oldu. Üniversite ve STK işbirliğinde alan çalışması olarak özenle sürdürdüğümüz bir proje örneği haline geldi. Projenin sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflerken ayrıca geleneksel sanatta tasarımı ön plana alıyoruz" dedi.