Hazırlanan maske içinde spirulina yosun kullanılmaktadır. Spirulina yosun; havuzlarda yetiştirilen mikroskobik ve çevreye hiçbir zararı olmayan bir yosun türüdür. İçerdiği vitaminler sayesinde cildi gerekli ihtiyacını karşılamaktadır.
Yosun Maskesinin Faydaları
- Cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak, kırışıklık oluşumunun önlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Antioksidan özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.
- Cildi besleyerek yenilenmesine fayda sağlamaktadır.
- Akne ve sivilcelerin giderilmesinde etkilidir.
- Cildin yaşlanmasını yavaşlatmaktadır.
Yosun Maskesi Tarifi
- 3 yemek kaşığı spirulina yosunu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve krem kıvamını alana kadar suyu ekleyin. Tüm malzemeler homojen olana kadar karıştırın. Cildinize dairesel hareketler ile sürerek yaklaşık 1 saat bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Düzenli olarak 1 ay boyunca haftada 1 kere uyguladığınızda farkı göreceksiniz.
Hassas cildi olan kişilerde yosun kaşıntı ve yanma yapabilmektedir. Bu yüzden yüze uygulanmadan farklı bir bölgeye bir miktar uygulanarak kontrol edilmesi sağlıklı olacaktır.
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