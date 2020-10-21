Hazırlanan maske içinde spirulina yosun kullanılmaktadır. Spirulina yosun; havuzlarda yetiştirilen mikroskobik ve çevreye hiçbir zararı olmayan bir yosun türüdür. İçerdiği vitaminler sayesinde cildi gerekli ihtiyacını karşılamaktadır.

Yosun Maskesinin Faydaları

Cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak, kırışıklık oluşumunun önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Antioksidan özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.

Cildi besleyerek yenilenmesine fayda sağlamaktadır.

Akne ve sivilcelerin giderilmesinde etkilidir.

Cildin yaşlanmasını yavaşlatmaktadır.

Yosun Maskesi Tarifi

3 yemek kaşığı spirulina yosunu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve krem kıvamını alana kadar suyu ekleyin. Tüm malzemeler homojen olana kadar karıştırın. Cildinize dairesel hareketler ile sürerek yaklaşık 1 saat bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Düzenli olarak 1 ay boyunca haftada 1 kere uyguladığınızda farkı göreceksiniz.

Hassas cildi olan kişilerde yosun kaşıntı ve yanma yapabilmektedir. Bu yüzden yüze uygulanmadan farklı bir bölgeye bir miktar uygulanarak kontrol edilmesi sağlıklı olacaktır.