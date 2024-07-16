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        Haberler Yaşam HT Pazar Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü

        Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü

        Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:44
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        Yüzeyi yemyeşil oldu
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        Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.

        Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

        Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.

        Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.

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        #tunca nehri
        #yosun
        #su mercimekleri
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