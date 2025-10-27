Youssef En-Nesyri suskunluğunu bozdu!
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, Gaziantep FK filelerini 2 kez havalandırarak, gol sayını 6'ya yükseltti.
Giriş: 27.10.2025 - 22:35 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:35
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, 2 gol Youssef En-Nesyri'den geldi.
Bu sezon ilk 5 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, sonrasındaki 4 maçta suskun kaldı.
28 yaşındaki futbolcu Gaziantep'te 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı ve gol hasretini sonlandırdı.