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Google ve YouTube içerik sağlayıcıları ABD'deki çocukların gizliliği davasıyla karşı karşıya!

ABD temyiz mahkemesi, Alphabet Inc'i suçlayan ve çocukların gizliliğini ihlal ettiğini iddia eden bir davayı yeniden canlandırdı. Google ve diğer bağlantılı şirketlerin, 13 yaşın altındaki çocukların YouTube etkinliklerini ebeveyn izni olmadan izleyerek onlara hedefli reklamlar göndermek için gizliliğini ihlal ettiği vurgulanıyor.

Youtube'a çocukların gizliliği davası!
HABERTURK.COM / Reuters

Google’ın yasaları ihlal ederek çocukları takip ettiği, verilerini depoladığı ve Hasbro Inc (HAS. O), Mattel Inc (MAT. O), Cartoon Network (WBD. O) ve DreamWorks Animation (CMCSA. O) takip edileceklerini bilerek çocukları bu kanallara çektiği iddia ediliyor.

170 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

FTC ve New York Başsavcısı Letitia James'in YouTube'un çocukların kişisel verilerini ebeveyn izni olmadan yasadışı olarak topladığı yönündeki suçlamalarını çözmek için Google, Ekim 2019'da, 170 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak San Francisco davasındaki davacılar, Google'ın Ocak 2020'ye kadar, Federal Ticaret Komisyonu'na ve eyalet başsavcılarına, 13 yaşın altındaki çocuklarla ilgili kişisel verilerin çevrimiçi toplanmasını düzenleme yetkisi veren COPPA'ya uymaya başlamadığını vurgulayarak bu durumu bir kez daha gündeme getirdiler.

DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Suç duyurusunda bulunulan bu olay ile ilgili Temmuz 2021'de, San Francisco'daki ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman, federal gizlilik yasasının davacıların Kaliforniya, Colorado, Indiana, Massachusetts, New Jersey ve Tennessee yasaları kapsamındaki iddialarını önlediğini söyleyerek davayı reddetti.

Seattle'daki 9. ABD Temyiz Mahkemesi, Kongre'nin federal Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı veya COPPA'yı kabul ederek eyalet yasalarına dayalı gizlilik iddialarını önceden önleme niyetinde olmadığını söyledi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

Ancak, Nöbetçi Yargıç Margaret McKeown, federal yasanın ifadelerinin, Kongre'nin davacıların aynı iddia edilen suistimali hedef alan eyalet yasalarına başvurmasını engellemeyi amaçlamasını "manasız" olduğunu söyledi.

Dava, Google'ın ve içerik sağlayıcıların onu reddetmek zorunda kalabileceği diğer gerekçeleri göz önünde bulundurması ve davayı görmesi için Yargıç Beth Labson Freeman'a iade edildi.

Google'ın avukatları ve içerik sağlayıcılar yorum taleplerine henüz yanıt vermiş değiller.

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