Oyuncular küçük ama oyun çok büyük!

Teknoloji geliştikçe evlerimizdeki bilgisayarlar taşınabilir oldu, telefonlarımız bir mini bilgisayarlara dönüştü, tabletler oyun aletleri olarak kullanılabilir oldu. Tüm hayat kolaylaştıran özelliklerinin yanında bunlar bizim aynı zamanda eğlence merkezimiz haline de geldi. Peki tüm bu eğlencenin altında biz aslında ne oynuyoruz?

Geçtiğimiz günlerde Epic Games’in dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan oyunu Fortnite, kullanıcıları manipüle ettiği gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından rekor para cezasına çaptırıldı. Firma toplamda 520 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek. Bu ceza sonrası özellikle online platformlar üzerinden oynanan oyunların güvenilirliği, çocuk sağlığı ve psikolojisi açısından tehdit olup olmadığı yeniden tartışma gündemine oturdu.

Özellikle bilgisayar oyunları üzerinden şiddete yöneltme tartışması yıllardır süregelen bir tartışma. Oyun oynamayı en cazip kılan özelliklerinden bir tanesi elbette gerçek hayatta yapamayacağımız şeylerin birçoğunu ekran başında kolayca yapabilecek olmamız. Şehirler kurmak, devletler yönetmek, bir otomobil yarışçısı veya dünyaca ünlü bir futbolcu olmak bunların eğlenceli tarafları olsa da mafya ve suç oyunları da yadsınamayacak kadar yüksek ilgiyi üzerine topluyor.

Hal böyle olunca özellikle gelişme çağındaki çocuklar üzerinde saldırgan yapı, akademik başarıda düşüş, zayıf sosyal ilişkiler, uyku düzensizlikleri gibi birçok farklı olumsuz etki görülebiliyor.

ÇOCUKLAR NE KADAR GÜVENDE?

Yıllardan bu yana çocuklar üzerinde oyunların etkisinin bir süre sonra geçtiği ve genel karakteristik özelliğine yansımadığı görülmüştür. Ancak esas tehlike şiddet içeriğinden çok daha fazlası haline dönüştü. Online oyunların gelişme hızı sonrası bütün oyunlar cebimize girdi ve çocukların çok daha kolay ulaşabileceği hale geldi.

EV ADRESİ VE OKUL ADI İSTEYEBİLİYORLAR!

İnternet üzerinden oynanan oyunların birçoğunun ise mesajlaşma ve konuşma özellikleri bulunuyor. Bu da çocukların bu oyunları tek başlarına oynamaları açısından büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Kendisini çocuk gibi tanıtan yetişkinler, çocuklardan oyun içerisindeki mesajlaşma seçeneği ile ev adresi, okul ismi, anne-babasının kredi kartı numarası gibi birçok özel bilgiyi ele geçirebiliyorlar.

EBEVEYN DENETİMİ MÜMKÜN

Google play, App Store, Microsoft Store, Epic Games Store gibi uygulama indirilebilen platformlarda genellikle oyunların oynayabileceği yaş kategorileri ve ebeveyn kontrolleri bulunuyor. Ancak ufak bir örnekleme yapmak gerekirse; 3 yaş kategorisinde bulunan ve 100 milyonun üzerinde indirme verisine sahip olan PK XD oyununda dahi chat (mesajlaşma) seçeneği bulunuyor. Bu da çocukları dışarıdan gelebilecek yazılı tacize, hatta bilgilerini kaptırmaya kadar götürebiliyor. Roblox gibi 500 milyonun üzerinde insanın indirdiği oyunlarda da mesajlaşma özelliği bulunsa da platformlarda özellikle ebeveyn denetimi altında kullanınız ibaresi bulunuyor.

İNTİHARA DAHİ YÖNELTEN OYUNLAR

2017 yılında Türkiye’de de ciddi gündem olan, Mavi Balina oyunu birçok çocuğu intihara sürüklediği için yasaklandı. Dünya çapında da büyük ses getiren oyun, çoğu şiddet içerikli 50 görevi yerine getirterek dünya çapında birçok kişiyi intihara sürüklemişti. Oyunun yaratıcısı 21 yaşındaki Rus vatandaşı Philipp Budeikin, geçtiğimiz yıllarda gençleri intihara teşvik etmek suçundan tutuklandı. Hatta benzer bir oyun içeriği filmlere dahi konu oldu. Daha sonrasında çocukları intihara sürükleyen bir diğer oyun ‘Momo’ piyasaya çıktı hatta bir dönem aylık ortalama 170 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan Minecraft’ın içerisinde dahi Momo karakteri yer aldı.

ÇOCUKLARI NASIL KORUYABİLİRİZ?

Uzmanlara göre bu tarz tehlikelerden çocukları uzak tutmanın en kolay yolu aile içerisinde çocuklara yeterli zaman ayırmaktan geçiyor.

İndirilecek oyunların yaş kategorilerini denetlemek

Ebeveyn kontrolü sunan platformları tercih etmek

Youtube, Netflix, Disney gibi platformlarda sadece çocuk erişimine izin vermek

Mesajlaşma içeriği olan oyunları kullandırmamak / denetimli kullanmak

Oyunları ve videoları çocuklar oynamadan önce deneyimlemek / denetlemek

Ortada bırakılan ebeven telefonlarını şifreli yapmak

EPIC GAMES NEDEN REKOR CEZA ALDI?

Dünya çapında 350 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan popüler video oyunu Fortnite, Epic Games iki büyük suçlama sebebiyle toplamda 520 milyon dolarlık para cezası ödeyecek. Dev yayıncı, Fortnite'ın kullanıcıları manipüle ettiği gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından rekor para cezasına çaptırıldı.

Fortnite'ın 13 yaşından küçük oyuncuların kişisel bilgilerini ebeveynlere haber vermeden veya izin almadan topladığını iddia ediyor. Ayrıca FTC, bu oyuncuların büyük yaştaki kullanıcılar tarafından yazılı ve sesli sohbet içerisinde ''zorbalığa ve tacize uğradığını'' belirtiyor.

İkinci suçlamada ise, Epic Games'in tutarsız ve anlaşılması zor tuş konfigürasyonları kullanarak, kullanıcıları istenmeyen kıyafet ve dans hareketleri satın almaya yönelttiği beliritliyor. Bu taktiklerin, tüketiciler için yüz milyonlarca dolarlık yetkisiz ödemelere yol açtığını söyleyen FTC, Epic'in hem iptal ve iade özelliklerini bulmayı zorlaştırdığı hem de kredi kartı şirketleri aracılığıyla masraflara itiraz eden müşterilerin engellendiğini söyledi.

CEZALAR DEVEDE KULAK KALIYOR!

Epic Games, FTC'nin iddialarından hiçbirini kabul etmedi veya reddetmedi. Ancak komisyon ile anlaşmaya karar veren şirket, iki suçlama kapsamında biri 275 milyon ve diğeri ise 245 milyon dolar olmak üzere toplam 520 milyon dolarlık (yaklaşık 9,7 milyar TL) para cezası ödeyecek.

Epic Games'in bu cezaya itiraz dahi etmemesi, veri paylaşımından elde ettiği gelirin çok daha yüksek olduğu kanaatini uyandırıyor.