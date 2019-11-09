Sosyal medyanın önde gelen platformları Youtube ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump´a azil davası açılmasına yol açan ihbarcıyla ilgili içeriklerin platformlarında yer almayacağını açıkladı.

Kimliği gizli tutulan ihbarcının, Başkan Trump´ın Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky´den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmasını talep ettiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki bildiriminin ardından Temsilciler Meclisi tarafından Eylül ayında soruşturma başlatılmıştı.

Trump soruşturma kapsamında defalarca muhbirin kimliğinin açıklanmasını talep etmiş, muhbirin avukatı ise Cuma günü yaptığı açıklamada, kimliğinin ifşa edilmesi halinde müvekkilinin zarar görebileceği uyarısında bulunmuştu.

Youtube ve Facebook, Eylül ayından bu yana devam eden ve haftaya kamuya açık soruşturmaların başlayacağı azil süreci kapsamında, ihbarcının kimliğine ilişkin içeriklerin platformlarında yer almayacağını duyurdu.

İki platformun yöneticileri de, 'zarar verici eylemlere' yönelik politikaları kapsamında muhbirin kimliğine ilişkin yazılı ve fotoğraflı her türlü içeriğin engelleneceğini belirtti.