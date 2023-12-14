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        Devrilen kamyonetteki Hanife Nur öldü; 3 yaralı

        YOZGAT'ta orman yolunda devrilen kamyonetteki Hanife Nur Zorlu (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:50
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        Devrilen kamyonetteki Hanife Nur öldü; 3 yaralı
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        YOZGAT'ta orman yolunda devrilen kamyonetteki Hanife Nur Zorlu (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çamlık Milli Parkı içerisindeki orman yolunda meydana geldi. Kadir O. idaresindeki 66 ADB 112 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Hanife Nur Zorlu, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kadir O. ile H.S. ve E.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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