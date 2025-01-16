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        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

        YOZGAT'ta annesi Merve Sağın'ın (34) öldürüp çöplüğe attığını iddia ettiği kayıp oğlu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:15
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        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı
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        YOZGAT'ta annesi Merve Sağın'ın (34) öldürüp çöplüğe attığını iddia ettiği kayıp oğlu E.Ç.'nin (4) bulunması için yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp, Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. Merve Sağın tutuklanırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.'nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

        Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, ilçe çöplüğündeki arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından bugün yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgede detaylı çalışma başlattı. E.Ç.'nin cansız bedenine ulaşmak için bütün delillerin titizlikle incelendiği belirtildi.

        'ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, çocuğun öldüğüne veya öldürüldüğüne dair hane içerisinden bir itiraf geldi. Tabii bu şekilde bir itiraf olması bizi olayı neticelendirene kadar durdurmayacaktır. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. Bir yandan olay mahalli olarak tarif olunan yerde, bir yandan da yine civarda bu çalışmalar, olay neticelendirilene kadar devam edecek. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı, olay üzerinde titizlikle duruyor. Emniyetimiz, jandarmamız olayı tam nihayete erdirmek üzere de çalışmalarına devam ediyor. Üzücü bir olay, gerçekten hepimizi çok üzdü" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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