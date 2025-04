Özel: İstanbul'un muhafızı Silivri'den İstanbul'u korumaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul'un muhafızı şu anda Silivri'de yatsa da İstanbul'u korumaya, İstanbul'a sahip çıkmaya devam ediyor. Buradan biz de Ekrem Başkanımızla birlikte diyoruz ki; 'İstanbul'un istemediği o kanalı yaptırmayacağız. İstanbul'a hançer vurdurtmayacağız'" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'ne katıldı. Yozgatlı çiftçilerin traktörlerle yaptığı konvoya katılan Özel, miting alanına traktör kullanarak geldi. Özel, Yozgatlılarla kucaklaşmaya geldiklerini belirterek, "Yozgatlı çiftçiler, 2 Nisan günü artık kendilerine yapılan zulme, haksızlığa, ürünlerinin para etmemesine, tepki gösterdi. Yozgatlılar bir de baktılar ki birileri sandığı da ellerinden almaya, seçme hakkını ellerinden almaya, bir Cumhurbaşkanı belirlemek için sandık başına gitmeye gün sayarken, adaylarını ellerinden almaya, Ekrem İmamoğlu'nu, geleceğin Cumhurbaşkanı'nı ellerinden almaya kalktılar. O gün İstanbul ayağa kalktı, Türkiye ayağa kalktı. Sandılar ki Yozgat'tan ses gelmeyecek. O traktör konvoyu, traktörlerin kornaları Yozgat'tan bütün Türkiye'ye duyuldu. Bir ezber bozuldu. Yozgat onlara oy verdi diye, onlar Yozgat'ı çantada keklik sandılar. Bilmezler ki artık Yozgat uyanmıştır, bu millet uyanmıştır" dedi.

'KARDEŞ PAYI YAPACAĞIZ'

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından traktör konvoyu yapan Yozgatlı çiftçilere trafik cezaları kesildiğini söyleyen Özel, "Çiftçiye sahip çıkması, destek yollaması gerekenler, çiftçilere o traktörler güya trafik güvenliğini tehlikeye atıyor diye ceza tebligatları postaladılar. Her birimiz bunu görünce içimiz sızladı. Biz her birimiz bunu görünce, 'Bunu hak etmediler, biz bunu sahiplenmek istiyoruz' dedik. İl Başkanımı aradım, 'O çiftçilere ulaşalım, cezalarını ben üstleneceğim' dedim. Ardından da Silivri Cezaevi'ne ziyarete gittim. Her seferinde özlemle sarılırken, bu sefer aramızda bir tartışma çıktı. Dedi ki; 'Genel Başkanım oldu mu şimdi?' Dedim 'Ne oldu', Dedi ki; 'Traktörler bana destek için çıktı. Ben bu cezaları ödeyeceğim, demiştim. Bir baktım televizyonda, Genel Başkan ödeyecek, diyor. Nasıl olacak şimdi?' Dedim ki; 'Ekrem Başkan biz seninle bugüne kadar hiç tartışmadık, hiç ayrı düşmedik. O zaman aramızdaki kardeşlik hukukuna göre bunu da kardeş payı yapacağız. Yarısı benden, yarısı senden' İşte bugün o çiftçi kardeşlerimin, ağabeylerimin, ablalarımın davetiyle buraya geldim" ifadelerini kullandı.