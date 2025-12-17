Yozgat'ta apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Yozgat'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metreden apartman bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki B.Ç.Ş, M.Ç. ve N.E.V. yaralandı.
Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan otomobilin apartman bahçesine düşüşü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
