        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Yozgat'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metreden apartman bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:29
        Yozgat'ta apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Yozgat'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metreden apartman bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        M.Y. yönetimindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile araçtaki B.Ç.Ş, M.Ç. ve N.E.V. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

        Öte yandan otomobilin apartman bahçesine düşüşü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

