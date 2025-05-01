Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

        YOZGAT'ta Yıldıray Okhan (31), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YOZGAT'ta Yıldıray Okhan (31), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

        Yıldıray Okhan, gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta bir kişi kaynanasını bıçakla öldürdü
        Yozgat'ta bir kişi kaynanasını bıçakla öldürdü
        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Yozgat'ta panelde konuştu:
        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Yozgat'ta panelde konuştu:
        Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliğ...
        Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliğ...
        Yozgat'ta öğrenciler mikroplastiklerin zararları konusunda bilgilendirildi
        Yozgat'ta öğrenciler mikroplastiklerin zararları konusunda bilgilendirildi
        Sorgun'da yeni Hükümet Konağı hizmete girdi
        Sorgun'da yeni Hükümet Konağı hizmete girdi