Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü (2)

250BİN TL ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat’ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu arada Polat’ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kudret Polat'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,