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        Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü (2)

        250BİN TL ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜYaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:55
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        Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü (2)
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        250BİN TL ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

        Yaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat’ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu arada Polat’ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kudret Polat'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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