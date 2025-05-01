Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü (2)
250BİN TL ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜYaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı.
250BİN TL ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Yaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat’ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu arada Polat’ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kudret Polat'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,
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