Yozgat'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

TOKİ Ankara'da nerede konut yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzayca köyünde Selver Günaytekin'e (70) ait müstakil evde yangın çıktı.



Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şefaatli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.