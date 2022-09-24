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Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA

Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Senin arkadaşların henüz senin adaylığın konusunda müttefik değiller. O zaman Türk milleti senin cumhurbaşkanlığın konusunda nasıl ittifak sağlasın?" dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, muhalefeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, dün İzmir'de yaptığı konuşmasına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 yıldır genel başkanlık yaptığı bir partinin üyelerine diyor ki, 'Siz gerçekten benimle misiniz?' Yani demek ki üyelerinden şüphesi var. 'Gerçekten ben size yaslanabilir miyim? Kiminiz bilerek kiminiz bilmeyerek bana zarar veriyorsunuz.' diyor. 'Ben' diyor, 'Hissetmem lazım, sizin benimle birlikte olduğunuzu.' Demek ki hissedemiyor. Kalben hissedemiyor. Ben buradan üzüntümü ifade etmek isterim. Bir siyasi partinin genel başkanı teşkilatlarına kendisine güven konusunda sorunları olduğunu ve kendisinin de teşkilatlarına güven konusunda sorunu olduğunu bu kadar açık, bu kadar şeffaf izah ettiğine hiç şahit olmadım. Senin arkadaşların henüz senin adaylığın konusunda müttefik değiller. O zaman Türk milleti senin cumhurbaşkanlığın konusunda nasıl ittifak sağlasın?"

CHP seçmeninin, Türkiye'nin geleceğini Kılıçdaroğlu'nda görmediğini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarına sen diyorsun ki 'Ben sırtımı size yaslayabilecek miyim?' Onlara sırtını dayamakta tereddüt halindesin. Bu millet sana sırtını niye dayasın ya da senin sırtını dayamana niye izin versin. Önce siz bir işe çıkarken evden icazeti alırsınız. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu henüz evinden icazet almış değil. Onun için biz şunu söylüyoruz, kendi liderine dahi güvenmeyen ve liderin de bu güvensizliği hissettiği bir ortam Türkiye'nin hayrına bir ortam değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenmeyen bir Şefaatlili var mı, yok. Yozgatlı var mı, AK Parti'li var mı, yok. Allah'a hamdolsun, biz hep milletimize güvendik, hep milletimize dayandık, hep milletimize yaslandık."

- "Cumhurbaşkanı olmanın yolu millete yaslanmaktan geçer"

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" mesajı da içerebileceğine dikkati çekerek, "Biraz da 6'lı, 7'li masaya da söylemiş olabilir, bir kısmını da. 'Ben size güvenebilecek miyim, size yaslanabilecek miyim, size dayanabilecek miyim? Siz kanaatlerinizi daha ne kadar açık açık söylemekten, adaylığımı bana hissettirmekten çekineceksiniz.' diye biraz da oraya da bir gönderme olabilir mi, olabilir ama onun takdiri. Fakat şu bir gerçek, Türkiye'de cumhurbaşkanı olmanın yolu millete yaslanmaktan geçer. Türkiye'de cumhurbaşkanı olmanın yolu millete dayanmaktan geçer. Kim ki millete yaslanmazsa, kim ki millete dayanmazsa bu ülkede seçimlik hiçbir göreve gelemez. Millete yaslanacak, millete dayanacaksınız." diye konuştu.

Son 15 seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi ile Cumhur İttifakı'nın kazandığını, 16. seçimde de aynısının olacağını vurgulayan Bozdağ, "Neden, millete güvendiği için. Neden, millete yaslandığı için. Neden, millet hiza ve istikametini aldığı için. Kılıçdaroğlu, şimdi ABD'ye gidecek. Öyle haberler çıkıyor. Belli ki bir AB'ye, ABD'ye de yaslanma ihtiyacını duyuyor. Siz değil AB'ye, ABD'ye, bir dünyaya yaslanın, Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur, olamaz. 2023 seçimlerinde sandığa girecek oy ABD'nin, AB'nin veya yaslanacağınız başka yerler var mı bilmiyorum, onların oyu değil, Türk vatandaşlarının oyudur, aziz Türk milletinin oyudur. Bu oylara yaslanırsanız o zaman sizin yolunuz da bahtınız da açık olur. Bu oylara yaslanan Hakk'a durur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Türk milleti"

Muhalefetteki 7 partinin bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek istediğini aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka yerlerden de destek almak istiyorlar. Onları da siz biliyorsunuz. Boşa uğraşmayın, yenemezsiniz. Soruyorlar, 'Niye' diye. Ben de cevap veriyorum, Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın dayısı kuvvetli. Ne demek? Dayısı kim, dayısı, Türk milleti. Dayısı Türk milleti olanı kimse yenemez. Kimse sırtını yere getiremez. Kimse onu tasfiye edemez. Ben inanıyorum, aziz Türk milleti bütün bu olup bitenleri görecek, değerlendirecek, 2023'te Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına, milletin liderine sahip çıkacak ve ülkemizin önünü yeniden daha güçlü bir şekilde yürümek üzere açacaktır. Pusuya yatanlara izin vermeyecektir."

(Sürecek)

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