Yozgat'ta "Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin" projesi tanıtıldı

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YOZGAT (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Sorgun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle hazırlanan "Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin" projesinin tanıtım toplantısı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bir otelde düzenlenen toplantıda, proje ile veterinerlere dağıtılacak ishal tanı kitleri sayesinde buzağı ishallerinin nedenlerini tespit edip, tedavide başarı oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yozgat genelinde hayvancılığın gelişmesi, süt ve et üretiminin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Özkaya, "İlimizde, her yıl doğan yaklaşık 100 bin buzağıdan 80-85 bini üretime dahil olurken, 15-20 bini değişik nedenlerle ölmektedir. Bu projeyle buzağı ölümlerinin önüne geçilmesiyle milli gelirimize yaklaşık 200 milyon lira katma değer oluşturması hedeflenmektedir." dedi.

Özkaya, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde klinisyen veteriner hekimlere 4 bin test kiti dağıtılacağını ve hastalık haritası çalışması yapılacağını anlatarak, "Buzağı ölümlerinin hangi sebepten olduğu tespit edilerek haritada yer alacak. Henüz hastalık oluşmadan nasıl engellenebilir çalışmaları yapılacak ve buzağı ölümlerinin önüne geçilecek. Türkiye'de ilk olarak Yozgat'ta uygulanan proje, ülke genelinde ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarımsal Kalkınma Dairesi Başkanı Ümit Yorgancılar da "Buzağıların ölmemesi için birçok proje ve çalışma yapıyoruz. Bu tür projeleri, Kırsal Kalkınma Programı, Eğitim Yayın Programı, Hayvancılık Altyapısını Geliştirme Programı ve bir de Tarımsal Araştırmalar Programı olmak üzere 4 ana başlıkta değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ise projeyle hastalık tanısını en kısa süreye indirmeye, yanlış tedavi uygulanmasını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

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