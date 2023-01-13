Çandır'da verem hastalığı farkındalık etkinliği düzenlendi

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çandır ilçesinde Şehit Halim Altay İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından verem hastalığı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çandır Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin Verem Savaş Haftası kapsamında yaptığı resimler sergilendi.

Kitap okuma etkinliğinin ardından öğrenciler, verem hastalığını anlatan film izledi.

Etkinliğe Çandır Kaymakamı Turgay Cingirt, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, daire müdürleri ve veliler katıldı.



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