Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Yozgat'ta partililerle buluştu

YOZGAT (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mevcut iktidarı 'tek adam modeli' diye eleştiren masa başındakiler, yedi kocalı Hürmüz modelini önerdiler. Sadece cumhurbaşkanı seçilecek, o seçilen cumhurbaşkanı, masadaki 6 genel başkandan icazet alacak, onlardan izin alacak, böyle ülke mi yönetilir Allah aşkına." dedi.



Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında geldiği Yozgat'ta partisinin Sorgun İlçe Başkanlığı açılışını yapıp Akdağmadeni Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde partililerle buluştu.

Buradaki konuşmasında partisinin iktidara geldiğinde yapacağı projeleri anlatan Erbakan, iktidar ve 6'lı masayı eleştirdi.

Erbakan, 6'lı masanın, anayasada olmayan bir cumhurbaşkanı modelini önerdiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Mevcut iktidarı 'tek adam modeli' diye eleştiren masa başındakiler, yedi kocalı Hürmüz modelini önerdiler. Sadece cumhurbaşkanı seçilecek, o seçilen cumhurbaşkanı, masadaki 6 genel başkandan icazet alacak, onlardan izin alacak, böyle ülke mi yönetilir Allah aşkına. Sen tek adam rejiminden kurtulayım derken yağmurdan kaçarken oraya tutuluyorsun. Böyle istikrarsız, böyle kaotik bir sistem olur mu? Milletin seçtiği, anayasada tanımlanan yetkileri verdiği seçilmiş cumhurbaşkanı, bir adım atacağı zaman 6 tane genel başkandan izin alacak, imza alacak. Böyle sistem mi olur? Sonra anayasada böyle bir karşılığı yoktur bu yetkinin. Böyle bir yetki tanımlanmamış. Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyi 6 tane genel başkana nasıl vereceksin? Daha iktidar olmadan, daha yolun başında işleri çorbaya çeviriyorlar."

Erbakan, İHA ve SİHA'larla ilgili 6'lı masadan gelen açıklamalara değinerek, şunları kaydetti:



"Yine masadaki genel başkanlardan bir tanesinin İHA'lar ve SİHA'larla ilgili yaptığı açıklama; Diyor ki 'efendim biz iktidar olursak İHA'lara ve SİHA'lara dokunacağız.' Doğrudan doğruya Milli Savunma Sanayii'ni hedef alıyor. Necmettin Erbakan hocamızın da çok büyük katkısı ve emeği olduğu, fikir babası olduğu bu İHA'lar ve SİHA'larla ilgili böyle acayip, böyle garabet sözleri sarf ediyor. Ancak biz bu sözleri sarf eden zatı çok iyi tanıyoruz. Neden, çünkü Amerika'nın Irak işgali döneminde Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar krediyi Amerikalılar bize gönderecek diye sevinen, övünen zat bu zatın ta kendisi."

Konuşmanın ardından Erbakan, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



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