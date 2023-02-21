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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenifakılı Kaymakamlığı depremzede çocuklar için etkinlik düzenliyor

AA

Yenifakılı Kaymakamlığı depremzede çocuklar için etkinlik düzenliyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Kaymakamlık, düzenlediği etkinliklerle deprem bölgesinden gelen depremzede ailelerin çocuklarına psikolojik destek sağlıyor.

Depremzede çocukların keyifli vakit geçirmesi için Yenifakılı Halk Kütüphanesi'nde çeşitli oyunlar, Hacivat Karagöz, kukla gösterisi, resim ve çanta boyama etkinliği düzenliyor.

Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden ilçeye de depremzede geldiğini söyledi.

Başta çocuklar olmak üzere deprem bölgelerinden gelen ailelerin büyük bir travma yaşadığını aktaran Altay, "Biz de Yenifakılı Kaymakamlığı olarak bu zor günlerinde bu travmayı en az hasarla atlatabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Altay, kurumların iş birliğiyle etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Etkinliğe katılan ailelerimiz ve çocuklarımız bu sayede depremin oluşturduğu olumsuz havadan bir nebze de olsa uzaklaşmış oldular. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımız ilçemizdeki çocuklarla kaynaşarak bu etkinlikte çok keyifli vakit geçirdi. Etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Gönüllü lise son sınıf öğrencilerinin de etkinlikte görev aldığını belirten Altay, öğrencilerin Pamuk Prenses ve palyaço kıyafetleriyle çocukları eğlendirdiğini ifade etti.

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