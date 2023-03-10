Yozgat'ta hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

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YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden birini gözaltına aldı.

Jandarma, Boğazlıyan ilçesinde 2022 yılında gerçekleşen 6 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmada 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlıların evlerine düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.



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