Kadışehri Belediyesi, kadınlar için her mahalleye hamur yoğurma makinesi aldı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi "Un sizden yoğurmak bizden" projesi kapsamında 9 mahalleye hamur yoğurma makinesi aldı.



Hamur yoğurma makinelerini mahalle muhtarlarına teslim eden Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, kadınların özellikle kış mevsiminde tüketmek için hamur işiyle çok çeşitli hazırlık yaptığını söyledi.

Kadınların işlerini kolaylaştırmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Akın, "Hanım kardeşlerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için her mahalleye birer hamur yoğurma makinesi aldık, muhtarlarımıza teslim ettik. Makineler mahallenin ortak kullanımındadır. 'Unu sizden yoğurması bizden' güle güle kullanın. Hayırlı olsun. " dedi.

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