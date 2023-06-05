Aydıncık'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açıldı

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YOZGAT (AA) - Aydıncık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açtı.

Aydıncık Kültür Evi'ndeki serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bozkurt, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 114 kurs açıldığını ve bu kurslara 1755 kişinin katıldığını söyledi.

Kurslarda yapılan el emeği göz nuru çalışmaların sergilendiğini ifade eden Bozkurt, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Okulların halk oyunları ekipleri tarafından sunulan folklor gösterilerinin ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Açılışa, Baydiğin Belde Belediye Başkanı Osman Uslu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



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