Yozgat'ta 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i cevaplayabiliyor!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.T'nin, Çekerek ilçesine bağlık Özükavak köyünde mangal kömürü ocaklarında saklandığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, R.T'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.