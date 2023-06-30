Çekerek Tevhid Camisi ibadete açıldı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımı tamamlanan 2 bin 500 kişilik Tevhid Camisi ibadete açıldı.

Cuma namazıyla ibadete açılan caminin açılışında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kurban Bayramı ve cuma gününde güzel bir açılış yaptıklarını söyledi.

Caminin temelinin atıldığı günden ibatede açılıncaya kadar emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, "Tevhid camimizin Çekerek ilçemize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Açılışın ardından Oktay, ilçede ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Açılışa, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Eski AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Gülden ve vatandaşlar katıldı.



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