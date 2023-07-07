Yozgat'ta hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Giriş: 07.07.2023 - 18:24
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.P'nin, Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karakaya köyünde saklandığını tespit etti.
Köye operasyon düzenleyen jandarma, İ.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.