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        Yozgat'ta hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 18:24
        Yozgat'ta hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.P'nin, Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karakaya köyünde saklandığını tespit etti.

        Köye operasyon düzenleyen jandarma, İ.P'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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