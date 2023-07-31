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        Yozgat'taki Çekerek Bilim Merkezi bir yılda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:53
        Yozgat'taki Çekerek Bilim Merkezi bir yılda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet verdi

        YOZGAT (AA) - Bilime ilgi ve merakı artırmak amacıyla Yozgat'ta kurulan Çekerek Bilim Merkezi'nde, öğrenciler ve vatandaşlar, teleskopla gezegenleri izliyor.

        Çekerek ilçesindeki bilim merkezi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı hedefliyor, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor.

        Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay tarafından 16 Temmuz 2022'de hizmete açılan merkezi, bugüne kadar çoğunluğu öğrenci olmak üzere, yaklaşık 27 bin kişi ziyaret etti.

        Gezegen ve yıldızları izlemek için düzenlenen etkinliğe katılan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, gazetecilere, gelişmiş teleskoplarla yıldız ve gezegenleri incelediklerini söyledi.

        Çakır, "Buradaki gelişmiş deney alet ve ekipmanlardan gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve milli eğitim camiasının istifade etmesini istiyoruz." dedi.

        Çekerek Belediye Başkanı Çakır, bilim merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bilim Merkezi Müdürü Tekin Güler de bir yıldır faaliyetlerini sürdüren merkezin, zaman zaman farklı gezegenleri gözlemlemek üzere kapılarını vatandaşlara açtığını dile getirdi.

        Ziyaretçilerin, Venüs, Jüpiter, Mars, ay ve Antares yıldızını gözlemleme şansı elde ettiğini anlatan Güler, "Çevre il, ilçe ve köylerden öğrenciler bilim merkezimizi ziyaret ederek, buradaki faaliyetlere katılıyor. Çoğunluğu öğrenci yaklaşık 27 bin ziyaretçi ağırladık. Bilim merkezinin, özellikle çocuklarımızın bilime bakış açısının değişmesi, bilime olan algılarının pozitife dönmesi noktasında önayak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Çocuğunu bilim merkezine getiren Kübra Bayer ise "Böyle bir imkan sunulduğu için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzu getirebileceğimiz bilim merkezi açıldığı için mutluyuz. Ay ve gezegenleri teleskopla seyretme imkanımız oldu." ifadesini kullandı.

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