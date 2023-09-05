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        Yozgat'ta hayvan dışkısından elektrik ve organik gübre üretiliyor

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye ve özel sektör işbirliği ile kurulan biyogaz tesisinde hayvan dışkısından elektrik ve organik gübre üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:06
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        Yozgat'ta hayvan dışkısından elektrik ve organik gübre üretiliyor
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        "Sıfır atık" kapsamında kurulan Çekerek Enerji ve Gübre Üretim Tesisi'ni gazetecilere tanıtan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, tesiste saatte 3 megavat elektrik üretildiğini söyledi.

        Hayvansal ve bitkisel artıkların fermantasyon yöntemiyle çürütülmesiyle elde edilen gazın yakılarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Çakır, "Bu tesisimiz ilçemizdeki 10 binden fazla büyükbaş hayvanın artıklarının bertaraf edildiği çevre projesidir. Bu proje benim üniversite bitirme tezimdi. Belediye başkanı olunca burada uyguladık. Tesiste, içerisinde metan gazı alınan atıklar, organik gübreye dönüşüyor." dedi.

        Çakır, tesisin birinci aşamasını elektrik enerjisi, ikinci aşamasını organik gübre, üçüncü aşamasını da seranın oluşturduğunu ifade ederek, "Enerji üretimi aşamasında da motorların baca sıcaklığı çok yüksek derecede olduğu için bu sıcaklıktan istifade ederek sera kurmak istiyoruz. Kuracağımız seraları bu ısıdan faydalanarak ısıtıp üretim yapacağız." diye konuştu.

        -"Çiftçiye ücretsiz gübre veriyoruz"

        Elde edilen gübrenin çiftçiye ücretsiz verildiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Hayvancılık yapan arkadaşlarımızın en büyük sorunlarından biri hayvansal atıklardı. Onu depolamak ve değerlendirmek çok zor. Şu anda biz onların atıklarını alıp burada bertaraf ediyoruz. İçindeki zararlı olan metan gazı ve diğer gazlar çıktığı için atıklar kıymetli bir gübreye dönüşüyor. Bu gübreyi, talep eden çiftçilerimizin tarlalarına ücretsiz döküyoruz."

        Çakır, tesiste yaklaşık 30 işçinin istihdam edildiğini de belirtti.

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