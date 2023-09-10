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        Yerköy'de 2. Hedik ve Kültür Sanat Festivali yapıldı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2. Hedik ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:00
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        Yerköy'de 2. Hedik ve Kültür Sanat Festivali yapıldı
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        İstasyon Meydanı'nda belediyenin düzenlediği festivalde, vatandaşlara hedik (kaynamış buğday) ikram edildi.

        Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, festivali, ilçede birlik, beraberlik ve kaynaşmaya vesile olması için organize ettiklerini söyledi.

        Festivalin geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Yılmaz, "Tarım şehri olan hem Yerköy'ün hem de hediğin tanıtımı için çaba sarf ediyoruz. Bugün burada festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Hububat açısından oldukça büyük bir öneme sahip şehir olmamız nedeniyle hedik tarih boyunca geleneklerimizde ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması ve gelecek nesillerle aktarılması açısından da bu festivali yapıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Anadolu Halk Dansları Topluluğu bir gösterisi, Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer'in konseriyle devam etti.

        Festivale, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Prof. Dr. Taner Demirer, Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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