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        Devlet desteğiyle kapasitesini artıran firma ürettiği gözlük çerçevelerini ihraç ediyor

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta devlet desteklerinden faydalanarak üretim kapasitesini artıran firma, çok sayıda ülkeye gözlük çerçevesi satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:12
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        Devlet desteğiyle kapasitesini artıran firma ürettiği gözlük çerçevelerini ihraç ediyor
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        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta devlet desteklerinden faydalanarak üretim kapasitesini artıran firma, çok sayıda ülkeye gözlük çerçevesi satıyor.

        Boğazlıyan ilçesinde 2009'da üretime başlayan firma, yıllar içeresinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı destek programlarına proje sunarak hibe desteği almaya hak kazandı.

        Devlet destekleriyle üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıran firma, yurt içi satışlarının yanı sıra, Almanya, Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine, Afrika ülkelerine ve ABD'ye gözlük çerçevesi ihraç ediyor.

        Firma Genel Müdürü Abbas Budak, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük gözlük fabrikası olduklarını, metalden ve plastikten gözlük ürettiklerini söyledi.

        Faaliyete geçtikleri günden bugüne KOSGEB, TKDK ve ORAN Kalkınma Ajansı gibi devletin birçok kurumunun desteklerinden faydalandıklarını anlatan Budak, "Bize makine alımıyla yatırımları genişletmemizde büyük katkı sundular. Bu katkılar sayesinde hem gözlüğün ham maddesini hem de düşük ve üst grup olarak Türkiye'nin ihtiyacı olan gözlüklerin önemli bir kısmını üretmiş oluyoruz." dedi.

        - "100 civarında çalışana ulaştık"

        Budak, ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile aldıkları makineyle özellikle üst segment gözlük üretimine geçtiklerini belirterek,"Hem Türkiye'nin ihtiyacı olan gözlükleri sağlama hem de yurt dışına pazarlama imkanına kavuşmuş olduk. Daha önce işçi sayımız 20-30 civarındaydı. Bu desteklerin sürekli olmasıyla 100 civarında çalışana ulaştık. Daha önce kapasitemiz Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için yeterli değildi ama bu yaptığımız yatırımlarla şimdi ayda 30-40 bin civarında gözlük çerçevesi üretebiliyoruz." diye konuştu.

        İşçilerden Döndü Nur Avcıoğlu da fabrikada eşi ile çalıştığını dile getirerek, "Hep birlikte aile ortamında çalışıyoruz. Montaj bölümünde çalışıyorum. Sap tellerini kesiyorum, terminal takıyorum, sap kıvırıyorum. Gözlüğün son olarak aksesuarlarını takıyorum." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Fatih Akgüner de fabrikada 4 yıldır çalıştığını belirterek, "Bizim için iş sahası olmuş oldu. Burada arkadaşlarımızla beraber ülkemiz için yerli üretime de destek vermiş oluyoruz. Hem de evimize ekmeğimizi götürüyoruz. İş sahası olarak da Boğazlayan zaten küçük bir yer. Böyle bir fabrikanın olması bizim için çok iyi." dedi.

        Beyhan Altıntaş ise devlet desteği sayesinde evde oturmak yerine fabrikada çalışarak ekmek parası kazandıklarını ve çocuklarını okuttuklarını söyledi.

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